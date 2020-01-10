الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه باتجاه مصراتة

تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس تعيين "مينيتي" مبعوثا إيطاليا إلى ليبيا





أعلن الجيش الوطني الليبي أن قوات الصاعقة التابعة له تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيرا إلى أن مضادات الدروع قد استهداف 3 آليات لميليشيات فايز السراج غربي سرت، وذلك غداة تأكيده استمراره في جهود مكافحة الإرهاب.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني الليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن "القوات الخاصة تتقدم وتسيطر على عدة أماكن بعـد منطقة الوشكـة ودكت المليشيات الموالية للغزو التركي بمحيط منطقـة بوقرين بهجوم موسع شنته القـوات المسلحة وتحاصرهم هنـاك".

وأشار الشهيبي إلى أن "بفضل تمهيد سلاح الجو الليبي بتوجيه ضربات قاسمة دمر آليـات لمليشيات الغـزو بالقرب من كوبري سداده بعد فرارها من بوقرين"، موضحا أن "سرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثـلاث آليات وتمكنت من إصابتها مباشرة غـرب سـرت والسيطرة على عدة أماكن جديدة بالقرب مـن مدينة مصراتة".

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الجيش الليبي العملية العسكرية في أبريل الماضي، وذلك في مناطق أبوسليم ومشروع الهضبة وصلاح الدين، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ويعد حي أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس من أكبر أحياء العاصمة، وبدأت الاشتباكات على تخومه منذ أكثر من إسبوعين حين سجلت قوات الجيش الليبي تقدمات ملحوظة في محور طريق المطار وصلت من خلالها إلى مشارف الحي.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أمس، ترحيب القيادة العامة للجيش بـ"مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا"، الذي أكد أنه "هدف وغاية القوات المسلحة"، لكنه أكد "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي تثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها".

من ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الإتحاد الأوروبي يدرس تعيين وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، كمبعوث إيطالي محتمل إلى ليبيا.

ونقل موقع "أفاري إيتالياني" الإيطالي عن فرانس تيمرمانس، المساعد الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، القول إنه يفكر في مينيتي، كمبعوث إيطالي خاص إلى ليبيا، وذلك في خطوة تظهر البعد الجيوسياسي للمفوضية الأوروبية.

وأضاف تيمرمانس أن الحكومة الإيطالية لديها الفرصة لبناء سياسة أوروبية معقولة ومهمة تتجنب التصعيد في ليبيا من خلال تجربة واتصالات (مينيتي)، وذلك جنبا إلى جنب مع الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمفوضية الأوروبية.