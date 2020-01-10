وزير الخارجية الألماني يرجح انتهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بأن تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران توقف حاليا في أعقاب القصف المحتمل لطائرة ركاب أوكرانية في طهران.



وقال ماس في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية اليوم الجمعة: "أعتقد أن كافة الأطراف أدركت الآن أن التصعيد العسكري انتهى حاليا، وأنه من السديد التحدث سويا".



وذكر ماس أنه عندما تكثفت الدلائل على احتمالية سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران جراء قصف، جاءت ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحفظة للغاية، حيث أشار إلى أن الأمر يدور على الأرجح حول مأساة مفزعة حدثت عن طريق الخطأ.



كما أشاد ماس بدعوة إيران لتقديم خبراء أمريكان الدعم في الكشف عن ملابسات الحادث، معتبرا ذلك "إشارة مهمة" في هذا الاتجاه، وقال: "وهكذا يتعين علينا أن نعود تدريجيا إلى حل مشكلاتنا على الطاولة... الباب الآن مفتوح".



وطالب ماس بكشف كافة ملابسات واقعة سقوط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا، موضحا أن الحكومة الألمانية أبلغت المسؤولين في إيران "أننا ننتظر منهم إجراء تحقيق شفاف بأكبر قدر ممكن وبمشاركة دول أخرى مثل أوكرانيا، حيث تنحدر الطائرة المنكوبة، وكندا، التي فقدت الكثير من الضحايا في الحادث"، مؤكدا ضرورة عدم إخفاء أية حقائق بشأن الحادث.