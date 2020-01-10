 رئيس وزراء السودان: الزيارة التاريخية لكاودا ستفتح آفاقا أكبر للسلام المستدام - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان: الزيارة التاريخية لكاودا ستفتح آفاقا أكبر للسلام المستدام

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 5:38 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 5:38 م

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن الزيارة التاريخية لمدينة كاودا (في جنوب كردفان، التي تعد معقل "الحركة الشعبية – شمال)، ستفتح آفاقا أكبر للسلام المستدام.

وعقد حمدوك والوفد المرافق اليوم الجمعة، اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان).

وأوضح حمدوك إن الوفد استمع لتنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه الولاية، مشيرا إلى أن أكبر تحد يتمثل في خلق سلام مستدام لمواطني الولاية.

وأضاف: "إذا تمكنت حكومة الفترة الانتقالية من تحقيق السلام، فستكون أنهت 80 في المئة من مجمل التحديات"، لافتا إلى أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، في هذا الصدد.

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