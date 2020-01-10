أفاد شهود عيان أن مراسلا ومصورا يعملان لحساب محطة فضائية عراقية لقيا حتفهما اليوم الجمعة برصاص مسلحين خلال تغطيتهما المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة /550كم جنوبي بغداد/.
وأبلغ الشهود وكالة الانباء الالمانية (د. ب.أ )- أن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم المراسل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي اللذين يعملان لحساب محطة تلفزيون دجلة الفضائية خلال تغطية المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة .
وشهدت محافظة البصرة اليوم مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية أسفرت عن اعتقال 20 متظاهرا من قبل القوات الأمنية.