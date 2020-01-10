 ارتفاع حصيلة النساء في المناصب القيادية في ألمانيا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة النساء في المناصب القيادية في ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:45 م

ذكرت شركة "إي واي" لتقييم الشركات والاستشارات الصناعية في ألمانيا أن حصيلة النساء العاملات في المناصب الرفيعة في الشركات الألمانية الكبرى التي تدخل ضمن مؤشرات البورصة الألمانية يرتفع بالتدريج، إلا أن الرجال ما يزالون يحتلون مكان الصدارة في المستويات العليا.

وقالت الشركة إنه من بين 160 مجموعة صناعية مدرجة ضمن مؤشرات داكس وإم داكس وإس داكس للشركات الكبرى في ألمانيا سجلت يوم الأول من كانون ثان / يناير 2020 ما مجموعه 64 امرأة في المناصب الإدارية الكبرى، بزيادة ست نساء عن العام الماضي، بينما بلغ عدد الرجال في هذه المناصب 633 رجلا.

وقالت شركة "إي واي" للاستشارات الصناعية إن نصيب النساء في المناصب العليا بالشركات الألمانية يتزايد باستمرار منذ 2015، حيث كان نصيب النساء في ذلك الوقت 5 % من المناصب العليا، وارتفع الآن إلى 2ر9%.

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