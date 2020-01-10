هديل هلال

عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد أقوى جواز سفر في العالم لعام 2020، معقبة: «ليس أمريكيًا ولا بريطانيًا، جواز السفر الياباني الأقوى في العالم».

ووفقًا لمسح جديد قام به مؤشر «هينلي» العالمي لجوازات السفر، احتلت اليابان المركز الأول عالميًا؛ حيث يمكنه الدخول إلى 191 دولة بدون تأشيرة، تلتها سنغافورة في المركز الثاني بعدد 190 دولة.

واحتلت كلًا من ألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بعدد 189 دولة، ثم فنلندا وإيطاليا في المركز الرابع بعدد 188 دولة، وبعدد 187 دولة احتلت الدنمارك ولوكسمبورج وإسبانيا المركز الخامس.

أما عربيًا فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بعدد 171 دولة، تلتها الكويت بعدد 95 دولة، ثم البحرين بعدد 82 دولة، وفي المركز الرابع سلطنة عمان 79 دولة، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الخامس بـ77 دولة.

https://youtu.be/-lx6RpdjFGo