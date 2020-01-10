 الدفاع الروسية: رصد 25 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 25 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:50 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:50 م

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقع 4 منها في محافظة اللاذقية و5 في حلب و8 انتهاكات في إدلب بالإضافة إلى انتهاكين اثنين في حماه.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 7 انتهاكات للهدنة منها 5 في حلب واثنان في إدلب.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها إيصال 110 سلات غذائية بوزن 0.533 طن إلى سكان مخيم الشهباء بريف حلب، و140 سلة غذائية بوزن 0.680 طن إلى سكان مخيم العودة بريف حلب، و400 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 1.940 طن إلى سكان قرية الكالطة بريف الرقة.

وأوضح أنه تم بشكل عام تنفيذ 2324 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 3905.95 طن.

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