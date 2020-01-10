المفوضية الأوروبية ترفض التكهن بشأن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستنتظر نتائج التحقيق الرسمي قبل أن تمرر قرارا حول سقوط الطائرة الأوكرانية قرب طهران.



ودعا متحدث باسم المفوضية الأوروبية(الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ) اليوم الجمعة في بروكسل ،إلى إجراء تحقيق "مستقل وموثوق به" من جانب الطيران المدني .



وقال ستيفان دي كيرسماكر "يمكننا فقط أن ننتظر دليلا قاطعا سوف يتمخض عنه هذا التحقيق المستقل" مضيفا أن المفوضية الأوروبية تستعد لتقديم مساعدة.



كان رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني "علي عابد زادة"، قد قال أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية"، موضحا ان الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور"



وقال عابد زادة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".



وأضاف إنه "إذا كان لدى امريكا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها.



كان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو قد صرح أمس الخميس :"لدينا معلومات استخبارية من مصادر متعددة ، بما في ذلك حلفاؤنا ومخابراتنا. تشير الأدلة إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ سطح/جو إيراني."



وأضاف ترودو أن الضربة "ربما كانت غير متعمدة" ودعا إلى "تحقيق كامل وموثوق".



من جهة أخرى، رجح مسؤولون امريكيون سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ،بحسب وسائل اعلام امريكية.



يشار إلى أن 63 كنديا كانوا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176.