السفير الأمريكي لدى بريطانيا: ترامب متحمس لعقد اتفاق التجارة الحرة عقب إتمام بريكست

أكد سفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون، اليوم الجمعة، حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوثيق العلاقات أكثر مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مُضيفًا أن الحكومة البريطانية ستحصل على المزيد من القوة والنفوذ في حال أبرمت اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وغيرها من حلفاء الأمن الآخرين.

وقال جونسون، في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، : "اعتقد أن الرئيس ترامب متفائل للغاية".. مُشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعرب عشرات المرات عن مدى حماسه لمسألة توثيق العلاقات مع لندن، وعن مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة في أن يصبح أمن وازدهار البلدين مرتبطان بشكل وثيق.

يُشار إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجه أولوية كبيرة لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد هذا الشهر، وعلى الرغم من التفاؤل الذي يحظى به كلا الجانبين، إلا أن هناك نقاط قد يثار بعض الشكوك بشأنها مثل: معايير الغذاء والمحادثات التجارية المنفصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تحديدًا بفعل الضغط الذي شكلته إدارة ترامب على المملكة المتحدة للتخلي عن التزامها باللوائح الأوروبية.