إصابة حمدي فتحي تبعده 9 أشهر عن الملاعب

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ألمح طبيب الأهلي خالد محمود إلى انتهاء موسم لاعب الوسط حمدي فتحي مع الفريق.

وقال طبيب الأهلي "التقدير المبدئي لإصابة حمدي فتحي، سيكون ابتعاده 9 أشهر من تاريخ الإصابة".

وأشار خالد محمود "سيخضع اللاعب لفحص جديد تحت إشراف الطبيب الألماني يوم 18 يناير المقبل، سيعود بعدها تدريجيا بأحمال بدنية سعيا لمعدلات ثني أفضل للركبة وتقويات أخرى للعضلات والغضروف".

وأوضح "لقد أجمع الخبراء الألمان على أن (خياطة) الغضروف هي الحل الأنسب للحفاظ على اللاعب لفترة بعيدة المدى، لأنه لاعب صغير في السن، ودرجة القطع تسمح بخياطة الغضروف".

وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب في نوفمبر الماضي.

يذكر أن حمدي فتحي انضم للأهلي في يناير 2019 قادما من صفوف إنبي، وساهم في فوز الفريق ببطولتي الدوري وكأس السوبر المحلي.