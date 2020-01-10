أكثر من ربع الألمان ليسوا على دراية بعمل واحد لبيتهوفن

(د ب أ)

اظهر استطلاع للرأي اجراه معهد يوجوف أن 95 بالمئة من الألمان سمعوا اسم لودفيج فان بيتهوفن، غير أن 15 بالمئة منهم ليسوا على دراية بعمل واحد على الأقل له .

وعند سؤال الذين شملهم الاستطلاع عما إذا كانوا يعرفون أي من مؤلفات الموسيقي الألماني رد 11 بالمئة منهم بـ"لا أعرف"، في حين أن ثلاثة أرباع (74 بالمئة) كانوا على دراية بالأعمال الرئيسية لبيتهوفن مثل السيمفونية التاسعة.

تحتفل ألمانيا بمرور 250 عاما على ميلاد بيتهوفن العام الجاري بإقامة نحو ألف حفل موسيقي وعروض أوبرالية وفعاليات عبر البلاد.

غير أن المشاركين في استطلاع "يوجوف" غير مقتنعين بأن الموسيقى الكلاسيكية مازالت تلعب دورا مهما في المجتمع الحديث، حيث أن 68 بالمئة يوافقون على أن هذا النوع فقد أهميته.