 الجيش الجزائري يعلن قتل «إرهابيين خطيرين»شرقي البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2020 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

الجيش الجزائري يعلن قتل «إرهابيين خطيرين»شرقي البلاد

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:11 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:11 م

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قتلت "إرهابيين" وصفتهما بـ" الخطيرين"، اليوم الجمعة، اثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية في ولاية جيجل شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أن الشخصين سبق وانضما إلى الجماعات" الإرهابية" في تسعينيات القرن الماضي.

وكشفت الوزارة في بيان أن العملية أسفرت عن ضبط مسدسين رشاشين نوع كلاشنيكوف، و" خزنات ذخيرة ، ومنظارين ليليين وأغراض اخرى.

كانت مفرزة للجيش اعتقلت قبل يومين "إرهابيا" بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، كان ينشط في أحد التنظيمات "الإرهابية" بمنطقة الساحل، كما دمرت مفارز أخرى للجيش، لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بولايتي عين الدفلى وسطيف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك