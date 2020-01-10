الري: علينا وضع القواعد الواضحة الملزمة لكافة الأطراف بملف سد النهضة

هديل هلال

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن «مصر وإثيوبيا والسودان عليها وضع القواعد الواضحة الملزمة لكافة الأطراف بملف سد النهضة حتى لا تتسبب في ضرر جسيم على دول المصب».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الخميس، أن «الاجتماع المقبل الأخير طبقًا للأجندة، سيكون في الـ13 من شهر يناير في واشنطن»، مشيرًا إلى «عرض الموقف ووجهات النظر بشكل كامل في الاجتماع الختامي، وما تم خلال الفترات الماضية، بعد شهرين من الاجتماعات المتواصلة».

وأشار إلى أن الاجتماع بحضور وزراء خارجية وري الدول الثلاث وبحضور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، مؤكدًا أن «التفاوض فنيًا هو سياسة التعامل مع الملف وأن الهدف الرئيسي تحقيق المكاسب المشتركة وعدم تحقيق مكسب لطرف على حساب طرف آخر».