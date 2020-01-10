إصابة أسرة بالكامل بالاختناق بخشب التدفئة بزفتى

تعرضت أسرة بالكامل بمدينة زفتى للاختناق بعد قيامهم بمحاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب.

حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفى العام بزفتى بوصول حالات اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو ،عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقه حتي توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم إلا ان النعاس قد غلبهم قبل إخراجها من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابة بحالة اختناق وتم نقلهم علي المستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة وقد إستقرت حالتهم الأن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة و التى طلبت تحريات المباحث