«مسيح باب زويلة»يحصد أفضل مجموعة قصصية بجائزة ساويرس الثقافية

أعلن الفنان محمد فراج، ومقرر اللجنة الروائى إبراهيم عبد المجيد، أسماء الفائزين في في مسابقة جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء، بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الـ15.

وفاز بالمركز الأول مصطفى زكى، عن مجموعته "مسيح باب زويلة"، الصادرة عن دار العين، وقيمة الجائزة 100 ألف جنيه.

كما جاء المركز الثاني مناصفة بين كل من: محمد عثمان الفنى، عن مجموعته "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" الصادرة عن دار العين، وهبة خميس، عن مجموعتها "زار" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد تخلفت عن الحضور لظروف قهرية، وقيمة الجائزة 70 ألف جنيه.

وحضر الحفل لفيف من الكتاب والمثقفين من بينهم: الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدكتور محمد أبو الغار عضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الدكتورة منى ذو الفقار، عضو مجلس إدارة جائزة ساويرس الثقافية، والدكتورة نيفين مسعد، شريف الجيار، الناقد خيرى دومة، الروائية هالة البدرى، الناشرة فاطمة البودى، الشاعر إبراهيم داوود، الروائى أحمد القرملاوى، الروائى عادل عصمت، الروائي علاء فرغلى، والناشر والسياسى فريد زهران، الكاتبة نورا ناجى، السينارست بشير الديك، المفكر السياسى نبيل عبد الفتاح، الشاعر الجعفرى، الكاتب الصحفى محمد شعير، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة هدى أبو زيد، الكاتب الصحفي أحمد سمير.