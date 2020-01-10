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الحكومة النمساوية الجديدة تقدم نفسها للبرلمان

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 5:33 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 5:33 م

قدمت الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، اليوم الجمعة، نفسها إلى المجلس الوطني (البرلمان) وأدلت بأول بياناتها.

وقالت مصادر برلمانية، اليوم، إن ثقة البرلمان جاءت كخطوة ثالثة للحكومة بعد تقديم البرنامج الحكومي وأداء اليمين الدستورية.

حضر جلسة البرلمان اليوم، الرئيس الفيدرالي ألكساندر فان دير بيلن، وقرينته والمستشارة المستقيلة بريجيته بيرلاين وعدة شخصيات أخرى.

وتحدث المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن الائتلاف الحكومي وخطط التنمية في البلاد في السنوات المقبلة.

من جانبه، أشاد نائب المستشار فيرنر كوجلر (رئيس حزب الخضر) باتفاق ائتلاف الحكومة باعتباره ميثاقًا جيدًا يجمع حزبين مختلفين أيديولوجيًا لافتا إلى انه في النهاية لا يهم من وصل إلى السلطة لأن الشعب النمساوي يجب أن يكون دائما هو الفائز.

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