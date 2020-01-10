 قردة تنفصل عن ابنها النافق بعد حمله ميتا 9 أيام في حديقة حيوان فرانكفورت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قردة تنفصل عن ابنها النافق بعد حمله ميتا 9 أيام في حديقة حيوان فرانكفورت

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:50 ص
انفصلت قردة من فصيلة البونوبو في حديقة حيوان مدينة فرانكفورت الألمانية عن ابنها النافق بعدما ظلت تحمله بين يديها لمدة تسعة أيام بعد أن فارق الحياة.

وأعلنت حديقة الحيوان على صفحتها على الفيسبوك اليوم الجمعة أن القردة نايمبي حملت ابنها زيكومو منذ أن فارق الحياة في ليلة رأس العام الجديد حتى أمس الخميس، مضيفة أن فريق رعاية الحيوانات بالحديقة تمكن الآن من إخراج جسد القرد النافق من الحظيرة.

ولم يتضح بعد سبب نفوق صغير القرد.

وبحسب بيانات متحدثة باسم الحديقة، فإن حمل القردة العليا لأبنائها المتوفين سلوك طبيعي تماما لديها، موضحة أن الأم وكذلك باقي أفراد القطيع يودعون بذلك المتوفى.

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