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سوق الوظائف الأمريكية تنهي العام الماضي بوتيرة نمو ضعيفة

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:38 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:38 م

أنهى سوق العمل الأمريكي العام الماضي بزخم أقل، مع تراجع حدة مكاسب التوظيف بأكثر من المتوقع، وارتفعت الأجور بأضعف وتيرة سنوية منذ عام 2018، حتى على الرغم من أن معدل البطالة عند أدنى مستوى في نصف قرن، إذ بلغ 5ر3 بالمئة.

ووفقا لتقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، ارتفعت الوظائف في غير المجال الزراعي في كانون أول/ ديسمبر بمقدار 145 ألف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 256 ألف وظيفة في قراءة معدلة للشهر السابق عليه.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات بلغ 160 ألف وظيفة في استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبرج على خبراء اقتصاد.

وزاد متوسط الأجر بالساعة إلى ما دون التوقعات بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في أول قراءة دون نسبة 3 بالمئة منذ تموز/ يوليو عام 2018.

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