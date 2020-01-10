تداول 29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد رغم سوء الطقس

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن مؤانى بورسعيد تعمل بشكل طبيعى، وتواصل استقبال السفن رغم حالة الطقس السيئ، وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 29 سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.