طالبان: التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لن توقف عملية السلام الأفغانية

أفادت مصادر في حركة طالبان أن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لن توقف عملية السلام الأفغانية التي تقودها الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وفد طالبان المفاوض محمد سهيل شاهين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة- إن المحادثات بين طالبان ووفد السلام الأمريكي شارفت على الانتهاء وقربت من توقيع اتفاق.مضيفا أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لن توقف المحادثات.



وتابع شاهين قائلا "لن يكون للتطورات تأثير سلبي على عملية السلام، لأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قد تم الانتهاء منه ولا يزال يتعين على الجانبين التوقيع عليهما".



يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه القضايا الرئيسية الأخيرة المطروحة على طاولة المناقشات هي انسحاب القوات الأمريكية والحد من العنف ووقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية.



جدير بالذكر أنه لم يتم الكشف بعد عن كيفية الاتفاق على هذه البنود بين طالبان ووفد الولايات المتحدة.



وكانت التوترات الإقليمية الأخيرة التي اندلعت في أعقاب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق قد أثارت مخاوف بشأن توقف عملية السلام في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، وذلك لتأثير إيران على مجموعة أو عدة مجموعات مسلحة من طالبان المتواجدة بالفعل في ساحة المعركة.