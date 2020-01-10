برلماني ليبي يتوقع انسحاب تركيا من ليبيا بعد حصولها على تعويضات مالية

توقع النائب في البرلمان الليبي سعيد امغيب اليوم الجمعة أن تمضي حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في دفع تعويضات مالية لتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم، تقضي بدفع تعويض مبدئي بقيمة 7ر2 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011. وتهدف المذكرة، بحسب المسؤول التركي، إلى إحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

وأضاف أمغيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أن السراج لا يزال يعتقد أن تركيا ستقف معها إلى النهاية وتصدق أن أردوغان سيضحي بمصالح تركيا من أجلها.

واعتبر أمغيب أن حكومة طرابلس كانت في البداية رهينة "المليشيات " والآن هي "رهينة الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج لا يستطيع رفض ما تطلبه منه تركيا، والدليل توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وغيرها".

وتابع أمغيب " أعتقد ان تركيا تريد الانسحاب من المشهد السياسي الليبي، ربما عن طريق عقد صفقة مع روسيا وبالتالي يريد أردوغان أن يخرج من ليبيا بأكبر قدر من المكاسب والمصالح من أجل تركيا".