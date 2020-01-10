 بالصور..زمالك 2001 يهزم الإسماعيلي بهدفين في بطولة الجمهورية - بوابة الشروق
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بالصور..زمالك 2001 يهزم الإسماعيلي بهدفين في بطولة الجمهورية

محمد جلال
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:27 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 6:27 م

حقق فريق الزمالك مواليد ٢٠٠١ الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، وذلك في إطار اللقاء الذي أحتضنه ملعب حلمي زامورا، اليوم، الجمعة، بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين.

وأحرز هدفي الزمالك حسام أشرف، الهدف الأول في الدقيقة 22 من تمريرة جانبية لأحمد عيد، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عرضية من أستغلها من أحمد عيد.

ويقود الفريق أحمد عبدالمقصود، مديرا فنيا، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبد الرؤوف، وأيمن الطويل، مدربا للحراس، ومحمود مغاوري اداريًا للفريق، واحمد عصمت للأحمال والتأهيل.

 

 


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