مهاجران يلقيان حتفهما بسبب مدفأة الغاز وسط أثينا

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية، أن زوجين من المهاجرين عثر عليهما ميتين في شقتهما بوسط أثينا، اليوم الجمعة؛ إثر حدوث تسمم بدخان الغاز.

تم العثور على الزوجين القادمين من باكستان الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 55 عاما، مع أطفالهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 و17 ونجوا بسبب أنهم الذين كانوا ينامون في الغرف المجاورة، وتم فحص الأطفال الثلاثة ووجدوا في صحة جيدة.

ويشتبه المحققون في حدوث تسرب للغاز من الدفايه الخاصة للتدفئه، فكانت العائلة تعيش في اليونان منذ عقد من الزمان، وقد عادت لتوها من العطلات في باكستان ، حسبما أخبر الجيران المصابون بالصدمة وسائل الإعلام المحلية.

مثل هذه الحوادث ليست نادرة في فصل الشتاء في السنوات الأخيرة نظرًا لارتفاع تكلفة زيت التدفئة والكهرباء ، فقد تحول العديد من الأسر إلى سخانات أو مواقد مختلفة للتدفئة.

في 21 ديسمبر 2019، عُثر على أربعة جثث لمهاجرين في منزل بالقرب من أثينا بالقرب من موقد التدفئة بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.