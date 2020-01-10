تقرير: أكثر من 200 نفق للطرق السريعة في إيطاليا غير آمنة

ذكر تقرير داخلي، تم تسريبه للعديد من الصحف في إيطاليا أن أكثر من 200 نفق في شبكة الطرق السريعة في البلاد ربما تكون غير آمنة.

وأضاف التقرير الذي تم نشره في الصحف الصادرة، اليوم الجمعة، أن تلك الأنفاق مخالفة لتعليمات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، حيث أن بها مشكلات تشمل الضوء غير الكافي وعدم وجود مخارج واضحة، حال وقوع حوادث أو تسرب للمياه.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" أن هيئة تابعة لوزارة النقل صاغت التقرير وأرسلته إلى الشركات القائمة على تشغيل الطرق السريعة وخدمات الإطفاء أوائل نوفمبر الماضي.

وتم تصنيف واحد من تلك الأنفاق بأنه خطير، حيث تعرض لانهيار جزئي في 30 ديسمبر، عندما سقط جزء من سقفه الذي يزن 5ر2 طن، ولحسن الحظ، لم تتضرر أي مركبة مارة.

وتردد أن تقرير الوزارة تمت مصادرته من قبل شرطة الجرائم المالية "جارديا دي فينانزا"،

التي تحقق في الحادث على طريق "جينوا-جرافيلونا توس السريع".

ولم ترد وزارة النقل وشركة "أوتوستراد" المسؤولة عن تشغيل الطرق السريعة الخاصة، والمسؤولة عن 105 من الأنفاق، المذكورة في التقرير على طلبات للتعليق.

والبنية التحتية للطرق في إيطاليا تمثل مصدر قلق رئيسي منذ أغسطس 2018، عندما انهار جسر بأحد الطرق السريعة في مدينة جينوا، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا.