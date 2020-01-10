الزمالك يسعي للتقدم خطوة نحو التأهل لربع النهائي أمام زيسكو الزامبي

اكتمال الصفوف بعودة ساسي وشيكابالا وإمام .. و لواندامينا:المباراة مصيرية لتحويل أحلام الفريق إلى واقع

يخوض الزمالك في التاسعة مساء اليوم ، مواجهة صعبة امام زيسكو يونايتد الزامبى، بإستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

تعد المباراة رقم 257 للزمالك في جميع مشاركاته الافريقية ، ورقم 185 في دوري ابطال أفريقيا ، ويبحث عن الفوز رقم 25 في دور المجموعات .

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وحيد علي اول اغسطس الانجولي ، وتعادل في الجولة الماضية امام زيسكو 1/1 ، فيما خسر مباراته الاولي امام مازيمبي الكونغولي 0/3 .

والفوز اليوم علي الفريق الزامبي ، كفيلا بوضع قدم في دور الثمانية ، خاصة وان الفارق بينه وبين زيسكو سيصبح 5 نقاط قبل جولتين فقط من انتهاء دور المجموعات ، بما يعنى أن خسارة الفريق الزامبي اليوم ستبدد آماله رسمياً في بلوغ الدور التالي.

ويطمح الزمالك بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون لتحقيق الفوز بالمباراة ، في ظل الروح العالية والمعنويات المرتفعة لدي اللاعبين ، بعد الفوز الصعب على طنطا في الجولة الـ 12 بالدوري بنتيجة 3/2، بعد أن متأخراً في النتيجة، في مباراة شهدت منح المدير الفني راحة سلبية لنجوم الفريق نتيجة الاجهاد .

وسيخوض الزمالك ، مواجهة اليوم بصفوف مكتملة ، بعد عودة النجم التونسي فرجاني ساسي للتدريبات بعدما غاب عن اليوميين الماضيين للراحة ، بجانب سلامة اللاعب حازم إمام، الظهير الأيمن ، بعد تجهيزه فنيًا وبدنيًا للمشاركة فى المباريات عقب تعافيه من الإصابة ، التي استمرت 16 يومًا.

كما اصبح محمود شيكابالا جاهزا للمشاركة في المباراة ، بعد فترة غياب طويلبة ، نتيجة الاصابة ، ولم يحدد كارتيرون ، مصير اللاعب من المشاركة اساسيا او الابقاء علي دكة البدلاء .

كانت التدريبات الاخيرة ، قد شهدت تنافس كبير من جميع اللاعبين ، الذين تسابقوا علي الظهور بمستوي جيد ، املا في لفت انظار الجهاز الفني الذي اصبح في حيرة لكثرة الجاهزين .

ومن المنتظر ، ان يمثل الزمالك خلال المباراة ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، وامامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم امام وعبد الله جمعة ، وفي الوسط ، طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما واحمد زيزو وأشرف بن شرقي ، وفي الهجوم ، مصطفي محمد .

ويدير المباراة ، الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما ، ويعاونه المساعدان السوداني محمد عبد الله والأثيوبي صامويل تانجو ، والأثيوبي ليما نيجوسى الحكم الرابع .

من جهته يطمع جورج لواندامينا، المدير الفني لزيسكو يونايتد الزامبي، في الفوز على الزمالك، وقال لواندامينا، عبر شبكة زامبيا فوتبول "المباراة أمام الزمالك مصيرية، لتحويل أحلام الفريق إلى واقع".

وأضاف "زيسكو فريق كبير، يستطيع أن يفوز في أصعب الظروف، إذا حققنا النقاط الثلاث سنصبح الأقرب للتأهل عن هذه المجموعة".