سعد سمير يبدأ علاجه لوتر أكيليس بـ3 حقن محفزة

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حدد الأطباء الألمان الذين أجروا جراحة وتر أكيليس لسعد سمير مدافع الأهلي، البرنامج العلاجي الأولي للاعب.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي عبر قناة ناديه "لقد فضل الاستشاري الألماني أن يبقى سعد سمير هناك ليوم الجمعة لحين حقنه بمادة (بي آر بي) المحفزة للالتئام".

وأشار "سيعود اللاعب إلى مصر ببرنامج علاجي وتأهيلي ثم يعود إلى ألمانيا مجددا بعد 4 أو 5 أسابيع ليتم حقنه مرتين بنفس المادة المحفزة".

وأصيب سعد سمير خلال مباراة بلاتينيوم التي أقيمت أواخر الشهر الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفي وليد سليمان على ملعب السلام.