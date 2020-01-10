أمريكا تمنح إعفاءات من عقوبات إيران للأمريكيين للمعاونة فى تحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية

نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين قوله فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بواشنطن إنه سيتم إصدار إعفاءات للامريكيين من العقوبات المفروضة على إيران للمعاونة فى تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة .

وأوضح منوشين أن هذه الإعفاءات ستمكن الأمريكيين من المعاونة فى التحقيقات الخاصة بالطائرة الأوكرانية التى تحطمت قرب طهران يوم الأربعاء الماضى .

ولقي ركاب الطائرة البوينج طراز 737 البالغ وعددهم 176 شخصا ، حتفهم جميعا، عندما تحطمت في أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.