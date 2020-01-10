 شيفيلد يونايتد الإنجليزي يمدد عقد مدربه حتى 2024 - بوابة الشروق
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شيفيلد يونايتد الإنجليزي يمدد عقد مدربه حتى 2024

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 9:27 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 9:27 م

وقع المدرب كريس ويلدير، اليوم الجمعة، عقدا مدد به تعاقده مع فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم حتى 2024.

وتولى ويلدير ، 52 عاما، الذي كان يفترض أن ينتهي تعاقده في 2022، تدريب شيفيلد في 2016، وقادهم للصعود مرتين، ليضعهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ويلدير:" طبيعي، سعيد لأنني وقعت عقدا جديدا حتى 2024 ، وأن أربط مستقبلي مع ناد قريب من قلبي ".

وأضاف :" حققنا نتائج عظيمة في السنوات القليلة الماضية، ونتمنى مواصلة المنحنى التصاعدي- دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا المضي قدما في هذه الرحلة".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة.


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