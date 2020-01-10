محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رفع تجمعات الأمطار بالطريق الصحراوي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالطريق الصحراوي نطاق حي العامرية أول ، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.

وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار بالطريق الصحراوي. كما تابع الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية. موضحًا أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة.

حضر الجولة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية

واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية .