وزير مالية جنوب إفريقيا يحذر من احتمال تراجع التصنيف الائتماني لبلاده

حذر وزير المالية في جنوب إفريقيا تيتو مبويني، اليوم الجمعة، من أن إخفاق الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية قد يؤدي إلى خسارتها التصنيف الائتمائي الأخير الباقي لها فيما يتعلق بمجال الاستثمارات.

وأعرب مبويني في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن شعوره بالإحباط جراء "الكُمون السياسي" في أكبر نظام اقتصادي صناعي في أفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن مبوني قوله: "إذا لم يستطع المرء إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة، تكون اللعبة قد انتهت.. سوف تظل في مكانك، ويتم خفض تصنيفك الائتماني.. العواقب وخيمة والخيار متروك لكم".

ودعا الوزير إلى "التحرك" من أجل إجراء إصلاحات مثل تخفيف قواعد استصدار التأشيرات وإطلاق تقنيات النطاق العريض، والذي تقول وزارة الخزانة إنه يمكن أن يرفع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3ر2 بالمئة ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا بالنسبة لعام 2020 إلى أقل من واحد بالمئة في ظل مشكلات توليد الطاقة في البلاد.