بلومبرج: أمريكا تعتزم توسيع جهودها في آسيا لمواجهة الصين

أفادت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن جيش الولايات المتحدة يخطط لنشر فرقة عمل متخصصة في المحيط الهادىء قادرة على القيام بحملات إعلامية وعمليات إلكترونية وأخرى صاروخية ضد الصين.

وذكرت الوكالة الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أنه من المقرر أن تكون فرقة العمل مجهزة لضرب أهداف برية وبحرية بأسلحة بعيدة المدى ودقيقة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت، مما يمهد الطريق أمام السفن البحرية في حالة اندلاع صراع.

من جهته، قال وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي- في ​​مقابلة مع (بلومبرج)- إن الوحدة العسكرية المرجح تمركزها في جزر تقع شرقي الفلبين وتايوان، ستساعد في شل وتحييد بعض القدرات التي تمتلكها الصين وروسيا بالفعل، والتي تهدف إلى إبعاد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية عن البر الرئيسي الآسيوي.