 الخشت: لست سلفيا أو علمانيا.. ونحتاج بذل جهد لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخشت: لست سلفيا أو علمانيا.. ونحتاج بذل جهد لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة


نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:53 ص

هديل هلال
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه «لا ينزعج عند اتهامه بالعلمانية والسلفية»، مؤكدًا: «أنا لست سلفيًا أو علمانيًا أنا مدنيًا».

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الخميس، أن «الوصول إلى دولة مدنية حقيقية وتحقيق المسار الديمقراطي والمواطنة، يحتاج إلى تغيير طريقة التفكير والرؤية إلى العالم»، مستطردًا: «رؤيتنا للعالم لن تتغير عند السلفي والأصولي فقط، بل عند الكثير من العلمانيين أيضًا».

ولفت إلى انزعاجه من عدم قدرة الناس على التمييز، متابعًا: «في مصيبة، لدينا مشكلة في تفكير الناس يتسرعون في الحكم، الجميع متجنِ على الجميع والدولة المدنية تعاني من أفرادها».

وأشار إلى أن الدولة الوطنية المصرية قوية، ووجود مشكلة في الدولة المدنية من حيث طريقة تعامل الأفراد والتيارات مع بعضها، مردفًا: «نحتاج بذل جهد لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، نعلم أنفسنا، ونعيد طريقة التفكير، ونغير رؤيتنا للعالم، ونمارس الديمقراطية في حياتنا».


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