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خبراء: نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:29 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:29 م

يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء أن يكون معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج إلى أن المسح الذي أجرته خلال الفترة من 3 إلى 9 كانون ثان/يناير الحالي شمل 71 محللا اقتصاديا.

كما يتوقع المحللون نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 6ر1% مقابل 7ر1% وفقا للتوقعات السابقة، على أن يرتفع معدل النمو خلال الربع الثاني إلى 2% مقابل 9ر1% وفقا للتوقعات السابقة.

وأبقى المحللون على تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي ككل عند مستوى 3ر2%، في حين يتوقعون أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي ككل 8ر1% وهو نفس المعدل وفقا للتوقعات السابقة.

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