ديوكوفيتش يحسم تأهل صربيا للمربع الذهبي في بطولة كأس رابطة المحترفين

حسم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، تأهل بلاده إلى الدور قبل النهائي في النسخة الأولى من بطولة كاس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، المقامة في أستراليا، بعدما تغلب على الكندي دينيس شابوفالوف 4 / 6 و6 / 1 و7 / 6 اليوم الجمعة.

وحقق ديوكوفيتش الفوز على منافسه الكندي في مباراة الفردي الثانية بمواجهة الفريقين في دور الثمانية، وذلك بعدما انتهت مباراة الفردي الأولى بفوز الصربي دوسان لاجوفيتش على فيليكس أوجير أليازيمي 6 / 4 و6 / 2 في وقت سابق اليوم.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة أمام شابوفالوف /20 عاما/ :"كانت مباراة مذهلة. واحدة من أكثر المباريات الندية في سجل مواجهاتي مع شابوفالوف. كانت مباراة متكافئة للغاية. لقد لعب بشكل رائع وبتنافسية عالية وأدى ضربات الإرسال بشكل هائل. لقد تنافسنا مع بعضنا البعض حتى النقطة الأخيرة.

وحقق ديوكوفيتش بذلك الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في البطولة الحالية، وسيحمل أمال الفريق الصربي في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي نظيره الروسي الذي يضم دانييل ميدفيديف وكارين خاشانوف.