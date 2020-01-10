عبدالمقصود: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة للمنافسة على الصدارة

أعرب أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001، عن سعادته بعد الفوز على فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية، مشيرًا أنه فوز مهم من أجل مواصلة الصدارة.

وأضاف عبدالمقصود في تصريحات للموقع الرسمي أن الفريق سيواصل العمل بقوة، استعدادًا للفترة المقبلة، لأنها ستكون صعبة وحاسمة في مشوار تحقيق البطولة، موضحًا أن أمام الزمالك له مباراتين حاسمتين امام مصر المقاصة والمقاولون في الفترة المقبلة، حيث ينافس الفريقان على اللقب أيضا.

أشار إلى أنه سعيد بتصعيد لاعبين، للفريق الاول، موضحًا أنهما يستحقان ذلك حيث أمامهم مستقبل باهر وسيكونان مستقبل النادي مع باقي المواهب من الاعمار الاخري، ضاربا المثل بأحمد عيد ، متوقعا تألق حسام اشرف واسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وباقي اللاعبين من الفريق والفرق الأخرى.

وفاز زمالك 2001 على فريق الاسماعيلي بهدفين دون رد وذلك في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي اليوم بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الجمهورية للناشئين.. واحرز هدفي الزمالك حسام أشرف.