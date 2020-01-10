إندونيسيا تتصدر قائمة مستوردي فول الصويا من أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة تصدر إندونيسيا قائمة الدول المستوردة لفول الصويا من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 2 كانون ثان/يناير الحالي، في حين جاءت الفلبين في مقدمة الدول المستوردة للقمح الأمريكي، ولم يتم تحديد الجهة التي استوردت الكمية الأكبر من الذرة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا خلال الأسبوع الماضي بلغ 359 ألف طن استوردت إندونيسيا 6ر78 ألف طن منها، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بواردات بلغت 8ر75 ألف طن ثم الصين 7ر74 ألف طن.

وبلغت صادرات الولايات المتحدة من الذرة خلال الأسبوع الماضي 9ر161 ألف طن، حيث استوردت جهة لم يتم تحديدها 7ر89 ألف طن واستوردت اليابان 4ر61 ألف طن، ثم كولومبيا 8ر21 ألف طن. وبالنسبة لصادرات القمح، بلغ إجماليها خلال الأسبوع الماضي 6ر130 ألف طن، استوردت الفلبين منها 3ر60 ألف طن، ثم نيجيريا 5ر45 ألف طن والمكسيك 1ر20 ألف طن .