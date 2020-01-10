حذر سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد، الرعايا الايرانيين من السفر إلى بريطانيا، وذلك على خلفية الإحصائيات التي تشير إلى زيادة الجرائم، ولاسيما عمليات الطعن بالسكاكين في هذا البلد.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على حسابه بموقع توتير، اليوم نقلتها وكالة أنباء/إرنا/ يقول "أيها المواطنون الإيرانيون الأعزاء ينبغي عليكم أن تعيروا الانتباه اللازم خلال السفر إلى بريطانيا، إلى بيانات الشرطة البريطانية والسلطات الأمنية في مترو الأنفاق وتحذيرها بعدم التواجد في مراكز ارتكاب الجرائم بلندن وغيرها من المدن خلال الساعات المحظورة.

وأضاف السفير الإيراني : "إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين حذرا مرارا مواطنيهما والرعايا الأجانب في هذا البلد من تفاقم الجرائم وزيادة عمليات الطعن بالسكاكين في شوارع لندن والمدن الاخرى.