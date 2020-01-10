طائرة للوفتهانزا تعود من طهران نظرا لسوء الوضع الأمني

استدعت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران طائرة تابعة لها خلال توجهها إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأمرتها بالعودة.

وقال متحدث باسم الشركة مساء اليوم الخميس إن سبب طلب العودة من قائد الطائرة يرجع إلى التغير في تقدير الوضع الأمني في أجواء مطار طهران.

وأضاف المتحدث قبيل الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس (بتوقيت ألمانيا) إن الطائرة التي تحمل رقم (إل إت 600) في طريقها الآن للعودة، لافتا إلى أن الإجراء احترازي.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت يوم أمس الأربعاء قرب مطار طهران يحتمل أن تكون تعرضت لصاروخ إيراني.

ورجح موظفون بالإدارة الأمريكية هذا الاحتمال بشدة، وفقا لما ذكرته محطة سي بي إس التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم ترغب في ذكر اسمها.

وقالت مجلة "نيوزويك" الإخبارية الأمريكية نقلا عن موظفين بالبنتاجون إن الحادث وقع خطأ.

وقالت "نيوزويك" إن الاعتقاد بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ربما كانت فعالة بعد أن أطلقت عدة صواريخ إيرانية ليلة الأربعاء على قواعد عسكرية يستخدمها الجنود الأمريكيون في العراق.

كانت إيران رفضت التكهنات بشأن إطلاق صاروخ على الطائرة الأوكرانية.

أدى الحادث إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية متجهة من طهران إلى كييف.

ولم تعلن لوفتهانزا عن استئناف سير طائراتها إلى طهران إلا قبل ظهر اليوم الخميس بعد يوم من وقف الطيران إلى هناك، لكنها عادت واستدعت طائرة تابعة لها بعد أن سمحت لها بالإقلاع بعد ظهر اليوم من فرانكفورت.