مئات العراقيين يتوافدون إلى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها الـ100

أفاد متظاهر عراقي أن المئات من المتظاهرين بدأوا صباح اليوم الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100 لتأكيد المطالب الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) في اتصال هاتفي «منذ ساعات الصباح الاولى توافد المئات من الاشخاص، اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية الى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير

وأضاف أن «الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين واصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وابعاد العراق عن الصراع بين ايران وامريكا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط ".ّ

وأوضح "خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100يوما تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الاحول مغادرة الساحة قبل أن تتحقق مطالبنا التي سقط من اجلها نحو 500 متظاهر منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الان»ّّ.

ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية لتأمين وصول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر فضلا عن قوات أخرى في الشوارع والساحات العامة تحسبا لأي طارئ