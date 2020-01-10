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شهدت الحدود الأمريكية الكندية حالات توقيف وتحقيق مع عشرات الإيرانيين الأمريكيين فى أعقاب مقتل سليمانى وفقا لتقارير حقوقية.

ونقلت الجارديان عن مركز العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" إنه تم توقيف 60 إيرانيا علي الحدود خلال الأيام الماضية أثناء عودتهم من مهرجان إيرانى فى ولاية فانكوفر الكندية.

ويقول ماسيه فولادى مدير المركز إن ما ورد بالتقارير مقلق للغاية عن تصرفات غير قانونية بتوقيف مواطنين أمريكيين بدون سبب مقنع بينما أضاف أن ذلك التقرير يدفعه لتقديم النصائح للإيرانيين الأمريكيين بتجنب التنقل بين النقاط الحدودية فى الوقت الحالى بسبب تصرفات الشرطة.

وتقول الكريستال طالبة الطب من أصول إيرانية أنه تم احتجازها وأسرتها 10 ساعات بينما كان يتم سؤالهم عن سبب سفرهم لكندا.

وأضافت كريستال أن الشرطة اعتذروا منها لاحقا وأخبروها "لقد قررتى السفر بالتوقيت الخطأ".

ومن جانبه نفى مايكل فريل متحدث شرطة الحدود الأمريكية جميع المزاعم المتعلقة بتوقيف الأمريكيون من أصل إيرانى بسبب أصولهم.

وذكر مركز كير دون إعطاء دليل أن هناك أوامر صدرت لموظفي الشرطة الحدودية لتوقيف أى شخص ذى أصل إيرانى بغض النظر عن سلامة أوراق جنسيته.

وقد أصدرت الهيئات الشرطية الأمريكية تحذيرات للمواطنين باتخاذ الحذر بينما أكدت نشر قواتها بالأماكن الحيوية بمجرد وقوع عملية إغتيال قائد لواء القدس الإيرانى قاسم سليمانى.

وصرح محافظ نيويورك بل دابليسيو أنه تشاور مع القيادات الأمنية حول إجراءات تأمين المناطق الحيوية من إرهابيى إيران حسب وصفه لمنعهم من القيام بأى عمل انتقامى.

وفى ولاية لوس أنجلوس التى يقطنها مئات الآلاف من الإيرانيين سارعت الشرطة بنشر تعميماتها بعد اغتيال سليمانى بساعات مطالبة المواطنين بالإخبار عن أى شيئ مريب تحت شعار "إذا رأيت شيئا فعليك أن تقول شيئا".