المرجعية الشيعية بالعراق: الصراع الأمريكي الإيراني في العراق انتهاك لسيادته

وصف أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة الصراع الايراني الامريكي في العراق بانه انتهاك للسيادة العراقية واعتداء خطير.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الامام الحسين في محافظة كربلاء أن "ما وقع في الايام الاخيرة هي اعتداءات خطيرة واعتداءات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف من السلطات في مواجهة تلك الانتهاكات وكفى الشعب ماعاناه من شدائد طوال عقود من الزمن».

كانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا أول امس الاربعاء على قاعدتين امريكيتين في العراق ردا على قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم جوي يوم الجمعة الماضي.

كما قتل مع سليماني في الهجوم الأمريكي ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي.