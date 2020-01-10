فالفيردي عن إقالته: أكرس نفسي للعمل

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن حزنه الشديد، بعد خسارة فريقه أمام أتليتكو مدريد 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي جمعت الفريقين على ستاد الجوهرة بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق فالفيردي للحديث عن امكانية إقالته بعد الخسارة اليوم، حيث قال:" من الطبيعي أن تخرج مثل هذه الأحاديث، عندما لا تأتي النتائج الجيدة لكني أكرس نفسي للعمل".

وأشار:" الأهداف التي تلقيناها كانت مفاجأة، كنا نسيطر على المباراة، لكن لم يحالفنا الحظ في الفرص التي أتيحت لنا وخسرنا المباراة ".

وتابع:" تفاجئنا بهدف أتلتيكو المبكر الذي أربك حساباتنا، حاولنا العودة والسيطرة على المباراة، ولكن أتلتيكو كان متفوق، رجعنا وسجلنا أهدافاً قبل ذلك ولكن تم إلغاؤها من تقنية الفيديو".

وأتم :" لعبنا بشكل جيد وجئنا إلى هنا للفوز باللقب، ولكن لم نستطع الفوز واستحق أتلتيكو الانتصار، هذه المباراة لن تؤثر على مستوى برشلونة في الليجا، وأعتقد بأننا نسير بشكل جيد في الدوري".

يذكر أن ريال مدريد سيواجه أتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الموافق 12 يناير، بعد أن صعدا على حساب كلاً من فالنسيا وبرشلونة.