ثلاثة مفقودين في حادث غرق قارب صيد تركي اصطدم بناقلة روسية

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أعلن مكتب حاكم اسطنبول فقدان ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين ناقلة منتجات نفطية روسية وقارب صيد تركي في البحر الأسود اليوم الجمعة.

وأوضح المكتب أن الحادث وقع قبالة مدينة كيليوس الساحلية على البحر الأسود الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0335 بتوقيت جرينتش).

وأشار إلى أن قارب الصيد التركي، "دورسون علي كوسكون"، تعرض للغرق نتيجة اصطدامه بالناقلة الروسية "جلارد 2".

وقال حاكم اسطنبول إنه تم إنقاذ ثلاثة مواطنين أتراك، وإن البحث جار عن المفقودين.

وذكر خفر السواحل في تركيا أنه جرى إرسال أربعة قوارب ومروحية إلى موقع الحادث للمشاركة في عملية البحث.