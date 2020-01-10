مدارس النيل المصرية تشارك في معرض School Hub في الفترة من 17 إلي 18 يناير الجاري

تشارك مدارس النيل المصرية في معرض School hub الخاص بكل ما يخص التعليم في مصر و الذي يعقد في الفترة من 17 إلي 18 يناير الجاري.

تعتمد مدارس النيل المصرية على معايير عالمية وتقدم نموذجا تعليميا دوليا يعتمد علي مناهج مصممة بأحدث الإتجاهات في العالم، وتمنح الطلاب شهادة معتمدة دولي من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون اي اختبارات.

وتمنح مدارس النيل المصرية للطلاب عدة شهادات وهي

Certificate of Nile International Preparatory Education - CNIPE -

Certificate of Nile International Secondary Education – CNISE -

ويهدف المعرض، الذي يشهد مشاركة العديد من المدارس الدولية والخاصة، إلى تسهيل الفرص لأولياء الأمور في إيجاد مدارس وحضانات وكل ما يخص التعليم المدرسي في الفترة ماقبل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وتضم مدارس النيل المصرية عدة فروع وهي القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) – الشيخ زايد – الشروق – دمياط الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة