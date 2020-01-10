الكسندروفا تهزم موجوروزا وتواجه ريباكينا في نهائي شينتشين للتنس

تفوقت الروسية ايكاترينا الكسندروفا المصنفة الخامسة على جاربين موجوروزا المصنفة السادسة 6-4 و6-3 لتتأهل لنهائي بطولة شينتشين المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

واحتاجت الكسندروفا إلى 76 نقطة لتهزم اللاعبة الإسبانية، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، وبلغت ثاني نهائي لها ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات. وستبحث عن أول لقب لها عندما تواجه إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان المصنفة السابعة.

وقالت الكسندروفا :"كانت مباراة صعبة منذ البداية. لعبت بهدوء أكبر من الأمس وهذا ساعدني كثيرا. أنا سعيدة بتقديم أفضل أداء لي وأتمنى التتويج غدا".

ولم تتمكن موجوروزا من استيعاب قوة ضربات الكسندروفا التي كسرت الإرسال مرتين في كل مجموعة وحاولت موجوروزا تأجيل هزيمة لا مفر منها بعد أن خسرت في خمسة من أول ستة أشواط بالمجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي فازت ريباكينا على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-2 و7-5 في 72 دقيقة لتبلغ ثالث نهائي لها ببطولات اتحاد المحترفات.

وحصلت ريباكينا، التي أطاحت بالمصنفة الثالثة إليسه ميرتنز من دور الثمانية، على 80 في المئة من نقاط إرسالها الأول واستغلت ثلاث من ست نقاط لكسر الإرسال ولم تخسر أي إرسال.