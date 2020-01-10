اعتقال عشرات المتظاهرين والحراك يواصل طريقه في الجزائر

تظاهر اليوم الجمعة، عشرات آلاف من الجزائريين في قلب عاصمة البلاد، رافعين الشّعارات المطالبة بإطلاق سراح من وصفوهم بـ"سجناء الرأي"، مردّدين "أطلقوا خاوتنا عار عليكم يا نظام"، معتبرين بقاء عدد من المساجين في المعتقلات عبر مختلف مناطق البلاد، خارج "عن مفهوم الديمقراطية الذي تدّعيه السلطة".

واعتقل رجال الأمن، صبيحة الجمعة عددا ممن حاولوا بدء التجمهر بالقرب من شارع ديدوش مراد، الأمر الذي استنكره الناشط الحقوقي عبد الغني بادي الذي كتب "اعتقالات وسط العاصمة وتوقيف الصحفي عزيز حمدي، الذهنية البوليسية لدى النّظام"، مضيفا "منع النّاس من مجرد الوقوف أمام المسجد المحاذي لشارع ديدوش مراد".

وقال رسيم شمري /35 عاما/ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فقد تم غلق المنافذ الشرقية الموصلة للجزائر العاصمة، منذ صباح اليوم، الأمر الذي تطلب من البعض المشي لساعات على الأقدام للالتحاق بالمسيرة، التي يعتبرها المشاركون في الحراك، فرصتهم في المضي نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن وجود وجوه جديدة في السّلطة.

ويواصل المشاركون في الحراك التظاهر، رغم خطاب الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون /74 عاما/، الذي "مد فيه يد الحوار للحراك"، ورغم لقائه الأخير بالدبلوماسي والشخصية الوطنية التي تحظى باحترام الشارع الجزائري، عبد العزيز رحابي، أمس الخميس.

وقال رحابي بعد اللقاء الذي جمعه بتبون، إنه لمس في الوافد الجديد على قصر المرادية "نية وإرادة"، بعدما نقل له انشغاله حول فقدان الثّقة بين الشّعب والنّظام، فكتب على حسابه عبر موقع فيسبوك "عبرت للرئيس تبون عن قناعتي بأن اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية، قد يساهم في إرساء الثّقة والتهدئة ومن بين أهم الاجراءات، إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وحماية الحراك من محاولات إضعافه وغيرها من المطالب".