محلل اقتصادي يتوقع تراجع الدولار بسبب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة

قال براد بيكتل المحلل الاقتصادي في مؤسسة جيفريز للاستشارات الاقتصادية إن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة لشهر كانون أول/ديسمبر الماضي والمنشورة اليوم ستؤثر سلبا على الدولار الأمريكي على المدى القريب، مضيفا أنه يتوقع تراجع العملة الأمريكية أمام العملة الكندية على خلفية بيانات الوظائف الكندية التي جاءت "قوية نسبيا".

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيكتل القول إنه من المتوقع استمرار تراجع الدولار أمام الين الياباني، بعد تحسن أداء العملة الأمريكية في الفترة الماضية.

وأضاف أن الأسبوع الحالي شهد إقبالا على شراء الدولار في اليابان، في حين يمكن أن يتجه بعض المستثمرين إلى تسييل أصولهم الدولارية على أساس بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع في الولايات المتحدة خلال كانون أول/ديسمبر الماضي بمقدار 145 ألف وظيفة مقابل 256 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. في المقابل ارتفع عدد الوظائف الجديدة في كندا خلال الشهر الماضي بعد شهرين من التراجع.

وقد تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1ر0% للتعاملات الفورية اليوم الجمعة، دون أن يتغير كثيرا بعد صدور بيانات الوظائف .