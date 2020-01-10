قيادي من حركة النهضة في تونس: إذا فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان سنفقد المبادرة

قال قيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس إن الحزب سيفقد المبادرة في حال فشلت الحكومة المقترحة في الفوز بثقة البرلمان اليوم الجمعة.

وأوضح سمير ديلو القيادي في الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه في حال سقطت الحكومة فإن المبادرة ستتحول إلى رئيس الجمهورية، وستصبح مقاعد الحزب في البرلمان المحك لقياس وزن الحركة.

وبدأ البرلمان جلسته لمناقشة برنامج الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منذ صباح اليوم، ويتوقع أن يتم التصويت على نيل الثقة في وقت لاحق في المساء.

وحسابيا ليست هناك ضمانات فعلية لتنال الحكومة الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان لجهة أن خمسة أحزاب أعلنت رفضها لحكومة الحبيب الجملي، وهي تضم مجتمعة أكثر من نصف مقاعد البرلمان.

لكن سمير ديلو قال لـ (د.ب.أ) في البرلمان اليوم إن المشاورات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، من أجل إنقاذ الحكومة من السقوط.

وقال ديلو "لا يزال كل شيء وارد. إذا مرت الحكومة فلن تكون بأغلبية كبيرة، وإذا سقطت فلن يكون ذلك بنسبة اعتراض كبيرة. المشاورات مستمرة إلى آخر لحظة".

واستبعد ديلو أن تكون المفاوضات أكثر سلاسة في حال المرور إلى الخيار التالي من الناحية الدستورية، وهو تكليف رئيس الجمهورية الشخصية التي يراها "الأقدر" لقيادة مشاورات جديدة مع الأحزاب في أجل أقصاه شهران.

وقال ديلو "كلما تقدمنا في الزمن زاد ضغط الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر. صلاحيات الرئيس واضحة سيكلف الشخصية الأقدر ولن يشكل الحكومة. يجب أن تحظى الحكومة في الأخير بثقة البرلمان".