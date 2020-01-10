محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

زار محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، المستشفى التخصصي بمدينة بنى سويف، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر تصادم أوتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين، وإصابة 25 آخرين.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 14 حالة، منها 2 متوفين و2 مصابين مازالوا بالمستشفى لتلقي العلاح، فيما خرجت 10 حالات بعد استقرار حالاتهم الصحية، في حين استقبلت المستشفى الجامعي 13 حالة، حيث تم خروج 12 حالة، وتم الإبقاء على حالة واحدة في العناية المركزة لاستكمال العلاج.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث المتبقين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات في حالة أن تتطلب حالتهم المرضية ذلك.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصاريح الدفن وإجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهما، موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.