أدى فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريبًا قويًا اليوم، الجمعة، بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الدفاع الجوي، غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة الرابعة في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش أن يخوض الفريق مرانه على الملعب الرئيسي لإستاد الدفاع الجوي والتركيز على أداء بعض الجمل التكتيكية وخطط اللعب المناسبة.

يذكر أن بيراميدز يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.



